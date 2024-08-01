Ижевчане пожаловались на внеплановое отключение горячей воды в доме №83 по улице Холмогорова

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе филиала «Удмуртский ПАО «Т Плюс» рассказали о причинах отключения горячей воды в доме №83 по улице Холмогорова в Ижевске.

В социальных сетях жители указанного МКД начали активно жаловаться на отключение горячей воды на неопределенный срок. Горожане также указывают на то, что раньше им регулярно отключали ГВС по причине ремонтных работ.

«Теплосети по этому адресу не обслуживаются «Т Плюс» — у них другой собственник. Проблема в том, что он не выполняет своих обязанностей по обслуживанию трубопроводов. Из-за этого нам приходится фактически «по доброй воле» ремонтировать теплосети вместо собственника по просьбам администрации Ижевска», — рассказала руководитель Центра стратегических коммуникаций в Ижевске ПАО «Т Плюс» Елена Капитоненко.

Она также указала на то, что местные теплосети находятся в ужасном состоянии и «Т Плюс» не может продолжать постоянно восстанавливать объект. Вместе с тем Елена Капитоненко подчеркнула, что они не имеют права лезть в чужое имущество: «Когда городская администрация нас просит, мы помогаем, но это не наш объект».

«В управлении ЖКХ городской администрации знают об этой ситуации. Постоянно так продолжаться не может, и нужно каким-то образом обязать собственника ремонтировать эти теплосети», — добавила Елена Капитоненко.