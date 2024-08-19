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Дожди в Удмуртии сохранятся до 23 августа

12:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дожди в Удмуртии сохранятся до 23 августа
12:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
265
0

Температурный фон окажется близким к климатическим нормам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохранится дождливая и пасмурная погода. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

В республике до пятницы будут идти кратковременные дожди. В ночь на среду осадки усилятся, местами пройдут грозы. В ночные часы и утром ожидается туман.

Дневные температуры воздуха будут колебаться в районе +15…+22 градусов, что довольно приближено к климатическим нормам августа. В середине недели установится ветреная погода. 

12:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода