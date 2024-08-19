Дожди в Удмуртии сохранятся до 23 августа

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохранится дождливая и пасмурная погода. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

В республике до пятницы будут идти кратковременные дожди. В ночь на среду осадки усилятся, местами пройдут грозы. В ночные часы и утром ожидается туман.

Дневные температуры воздуха будут колебаться в районе +15…+22 градусов, что довольно приближено к климатическим нормам августа. В середине недели установится ветреная погода.