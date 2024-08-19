В Ижевске нарушителя ПДД вычислили благодаря опубликованному в СМИ видео

Ижевск. Удмуртия. Полиция в ходе мониторинга СМИ выявила водителя «BMW», который нарушал ПДД в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На опубликованных видео стражи порядка зафиксировали выезд на встречку и игнорирование водителем запрещающего сигнал светофора. В ходе проверки была установлена личность нарушителя — за рулём «немца» оказалась 29-летняя жительница Ижевска. За этот год она уже 20 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

С женщиной провели разъяснительную беседу. Помимо этого, были составлены административные материалы.

Напомним, ранее аналогичным образом удалось выявить нарушителя на «Лексусе».