Выложенное в соцсетях видео позволило ижевской полиции привлечь к ответственности нарушителя на «Лексусе»

Ижевск. Удмуртия. Ижевская полиция в ходе мониторинга СМИ выявила нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

На опубликованном видео правоохранители обнаружили, что водитель автомобиля «Лексус» выезжал на встречку, игнорировал запрещающий сигнал светофора и совершал другие правонарушения.

Полиции удалось установить личность 41-летнего водителя. С мужчиной провели разъяснительную беседу и составили административные протоколы.