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Выложенное в соцсетях видео позволило ижевской полиции привлечь к ответственности нарушителя на «Лексусе»

09:40, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Выложенное в соцсетях видео позволило ижевской полиции привлечь к ответственности нарушителя на «Лексусе»
09:40, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ПДД
Фото: ИА "Сусанин"
217
0

Мужчина выезжал на встречку и ехал на запрещённый сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская полиция в ходе мониторинга СМИ выявила нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

На опубликованном видео правоохранители обнаружили, что водитель автомобиля «Лексус» выезжал на встречку, игнорировал запрещающий сигнал светофора и совершал другие правонарушения.

Полиции удалось установить личность 41-летнего водителя. С мужчиной провели разъяснительную беседу и составили административные протоколы. 

09:40, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ПДД