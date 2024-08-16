В заброшенном доме в Сарапуле обнаружили дневник красноармейца времён гражданской войны

Сарапул. Удмуртия. В одном из заброшенных домов Сарапула местный житель Андрей Юхнин обнаружил дневник красноармейца времён гражданской войны. Об этом сообщил историк Сергей Простнев.

Дневник принадлежал Харитону Ефимовичу Нечунаеву, призванному в Красную армию 15 декабря 1918 года.

Он проходил службу в 7-м запасном батальоне, который квартировал в Воткинске. Дневник охватывает период в 20 дней марта-апреля 1919 года, накануне взятия Воткинска армией адмирала Колчака.

«Несмотря на полное материальное обеспечение, питание, проживание и жалование порядка 530 руб., красноармеец легко продает выданную шинель местному обывателю, а фуфайку, табак и прочее — своим сослуживцам. В разгар борьбы с "мракобесием" спокойно ходит на исповедь в церковь, посещает киноматограф. Автор также сообщает, что красный Воткинск был взят Правительственными войсками поздно вечером 6-го апреля, а не 7-го, как это нам трактует официоз», — привёл краткое содержание дневниковых записей Сергей Простнев.

Прочитать расшифровку записей можно по ссылке.