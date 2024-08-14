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На улице Пролетарской в Воткинске прорвало крупный магистральный трубопровод

14:20, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Пролетарской в Воткинске прорвало крупный магистральный трубопровод
14:20, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария
Фото: ИА «Сусанин»
232
0

Жителям прилегающих домов организовали подвоз питьевой воды.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске произошла коммунальная авария на улице Пролетарской. Прорвало магистральный трубопровод. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады городского «Водоканала». У дома №6 по улице Школьной установлена автоцистерна с питьевой водой. Она пробудет здесь до окончания ремонта. 

«Обращаюсь к руководителям управляющих компаний — необходимо своевременно информировать жителей обо всех изменениях! Призываю горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Над устранением проблемы работаем. Скоро все наладится», — написал Заметаев. 

14:20, 14 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария