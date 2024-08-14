На улице Пролетарской в Воткинске прорвало крупный магистральный трубопровод

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске произошла коммунальная авария на улице Пролетарской. Прорвало магистральный трубопровод. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады городского «Водоканала». У дома №6 по улице Школьной установлена автоцистерна с питьевой водой. Она пробудет здесь до окончания ремонта.

«Обращаюсь к руководителям управляющих компаний — необходимо своевременно информировать жителей обо всех изменениях! Призываю горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Над устранением проблемы работаем. Скоро все наладится», — написал Заметаев.