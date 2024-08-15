Авария на ЖД-переезде в Ижевске и эвакуация Глушковского района Курской области: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 августа пройдут кратковременные дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Воздух прогреется до +14…+19 градусов.

ДТП на переезде

В Ижевске на ЖД-переезде, что на улице Азина, произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. Водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил семафор. Пострадавших нет. Машина и дорожный светоуказатель получили повреждения, последний от удара покосился.

Авария устранена

В Воткинске на улице Пролетарской устранила аварию на магистральном трубопроводе, сообщили глава города Алексей Заметаев.

«Около 18.00 авария в Привокзальном районе устранена, водоснабжение восстановлено», — написал градоначальник.

Эвакуация

ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации жителей Глушковского района. за координацию процесса выезда местных жителей отвечают силовые структуры, местная администрация и сотрудники курского центра «Патриот».

Загадка раскрыта

Австралийские и британские геохимики сделали важное открытие, узнав, что центральный алтарный камень Стоунхенджа был добыт на северо-востоке современной Шотландии. Об этом сообщает «МИР 24».

Ранее считалось, что этот алтарь из Уэльса или южной Англии. Оказывается, камень находился от 700-750 км от места его строительства. Исследования показали, что некоторые минералы алтарного камня образовались 1-2 миллиарда лет назад, тогда как другие породы имеют возраст около 450 миллионов лет.