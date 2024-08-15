Авария на ЖД-переезде в Ижевске и эвакуация Глушковского района Курской области: новости к этому часу

Что произошло в республике, стране и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 августа пройдут кратковременные дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Воздух прогреется до +14…+19 градусов.
ДТП на переезде
В Ижевске на ЖД-переезде, что на улице Азина, произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. Водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил семафор. Пострадавших нет. Машина и дорожный светоуказатель получили повреждения, последний от удара покосился.
Авария устранена
В Воткинске на улице Пролетарской устранила аварию на магистральном трубопроводе, сообщили глава города Алексей Заметаев.
«Около 18.00 авария в Привокзальном районе устранена, водоснабжение восстановлено», — написал градоначальник.
Эвакуация
ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации жителей Глушковского района. за координацию процесса выезда местных жителей отвечают силовые структуры, местная администрация и сотрудники курского центра «Патриот».
Загадка раскрыта
Австралийские и британские геохимики сделали важное открытие, узнав, что центральный алтарный камень Стоунхенджа был добыт на северо-востоке современной Шотландии. Об этом сообщает «МИР 24».
Ранее считалось, что этот алтарь из Уэльса или южной Англии. Оказывается, камень находился от 700-750 км от места его строительства. Исследования показали, что некоторые минералы алтарного камня образовались 1-2 миллиарда лет назад, тогда как другие породы имеют возраст около 450 миллионов лет.