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Ямочный ремонт улицы 10 лет Октября в Ижевске проведут до 16 августа

16:40, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ямочный ремонт улицы 10 лет Октября в Ижевске проведут до 16 августа
16:40, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт улиц
Фото: ИА «Сусанин»
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На состояние проезжей части пожаловались горожане.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались главе Удмуртии на состояние асфальта на улице 10 лет Октября. В администрации города заверили, что устранение дефектов начнётся уже в ближайшее время.

На дороге отмечается наличие большого количества ям, мешающих нормальному движению транспорта. Как сообщили в управлении благоустройства города, ямочный ремонт пройдёт до 16 августа. 

Напомним, в прошлом году ремонтировался лишь участок улицы 10 лет Октября от дома №55 до улицы Удмуртской. 

16:40, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт улиц