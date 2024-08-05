Ямочный ремонт улицы 10 лет Октября в Ижевске проведут до 16 августа

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались главе Удмуртии на состояние асфальта на улице 10 лет Октября. В администрации города заверили, что устранение дефектов начнётся уже в ближайшее время.

На дороге отмечается наличие большого количества ям, мешающих нормальному движению транспорта. Как сообщили в управлении благоустройства города, ямочный ремонт пройдёт до 16 августа.

Напомним, в прошлом году ремонтировался лишь участок улицы 10 лет Октября от дома №55 до улицы Удмуртской.