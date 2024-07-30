До 6 августа принимаются заявки на участие в конкурсе на разработку редевелопмента корпуса Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. Продолжается приём заявок на участие в Открытом всероссийском конкурсе на разработку концепции редевелопмента Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Заявиться необходимо до 6 августа. Об этом сообщает международная урбанистическая лаборатория «Центр.lab».

Конкурс проводится с 17 июля. Его итоги подведут 12 декабря. Принять участие могут российские профессиональные организации в области комплексного развития территорий и архитектурного проектирования, имеющие в своем составе специалистов в области сохранения объектов культурного наследия, маркетинговых исследований, экономки, финансов, сервисного и социокультурного программирования территорий.

По результатам будет определена лучшая концепция редевелопмента главного корпуса Ижевского оружейного завода. Функциональное назначение объекта культурного наследия.

Общий размер призового фонда Конкурса составляет 12 500 000 рублей.

Подать заявку нужно до 6 августа через личный кабинет на официальном сайте конкурса: