Ижевск. Удмуртия. Инициативная группа «Символ Ижевска» вновь подняла вопрос о необходимости установки фигуры орла над башней Главного корпуса оружейного завода в столице Удмуртии. Открытое письмо инициаторы направили в адрес главы Удмуртии, главы Ижевска и председателя Гордумы.

Идею поместили в программу «Слава города оружейников». Всего в ней шесть пунктов:

1. Официально утвердить народным символом Ижевска восстановленный после пожара вид башни Главного корпуса оружейного завода (башня с возвышающейся над ней колонной, увенчанной шариком).

2. Установить специальный памятный знак на Главном корпусе оружейного завода с изображением орденов завода № 74/Ижевский машзавод/«Ижмаш».

3. Переоборудовать памятник ижевским оружейникам: соорудить рядом с ним обелиск и перенести на него имена выдающихся оружейников, которые сейчас располагаются у подножия и подвергаются оскорбительному вандализму и загрязнению.

4. Создать Аллею Славы с бюстами знаменитых оружейников Ижевска, внесших значительный вклад в развитие оружейного производства. Ижевчане должны видеть лица достойнейших людей своего города. Эти бюсты могут продлить мемориал, расположенный у Вечного огня, где установлены памятники М. Т. Калашникову и Д. Ф. Устинову.

5. На бывшем здании Ижевского индустриального техникума установить мемориальную доску с именами выпускников - лауреатов Ленинской премии и Государственной премии России – Е. Ф. Драгунова, В. В. Крупина, А. Д. Крякушина, В. Н. Пушина, Г. Н. Никонова, Н. А. Безбородова, В. В. Фарафошина.

6. Открыть памятный знак конструкторам других оружейных школ, чье оружие производили в Ижевске – С. И. Мосину, Ф. В. Токареву, В. А. Дегтяреву, С. Г. Симонову, М. Е. Березину, Б. Г. Шпитальному, А. Э. Нудельману, Н. Ф. Макарову, В. П. Грязеву, А. Г. Шипунову.

«В предлагаемой программе мероприятий не случайно акцентируется внимание на советской истории ижевского оружейного производства. Именно в это время, благодаря достижениям многих поколений ижевчан и приезжих специалистов, наш город заслужил славу оружейной столицы России и крупного научного и культурного центра. Мы не преуменьшаем заслуг дореволюционных оружейных мастеров и руководителей завода. Но по причине революции и в ходе Гражданской войны прервалась трудовая деятельность ижевских оружейных династий, завод лишился высококвалифицированных мастеров», — говорится в обращении.

Также идею инициативной группы в виде плаката сформулировал её идейный руководитель канд. физ.-мат. наук и популяризатора науки Сергея Пахомова. С плакатом можно ознакомиться по ссылке. (Мнение редакции «Сусанина» может не совпадать с мнением автора плаката — прим. ред.).

Ознакомиться с полным текстом «Обращения №67» можно на сайте инициативной группы.

Напомним, что сейчас восстановлением фигуры орла занимается по собственной инициативе историк-краевед Евгений Шумилов.