Финалисты конкурса на редевелопмент Ижевского оружейного завода представили проекты жюри

Ижевск. Удмуртия. Финалисты конкурса на редевелопмент Главного корпуса Ижевского оружейного завода (18+) представили свои проекты жюри. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab».

Напомним, в финал из 39 участников вышли три команды. Финалисты открытого всероссийского конкурса в онлайн-формате провели промежуточные презентации предварительных результатов разработки своих предложений. Члены жюри впервые смогли оценить конкретные проекты, связанные с будущим знакового для города и всей Удмуртской Республики объекта.

В сентябре финалисты уже побывали в Ижевске, чтобы познакомиться с проектной территорией и её особенностями, провести рабочие встречи с представителями заказчика конкурса — Фонда развития города Ижевска, органов власти, товарищества собственников недвижимости «Ижевский завод», местными экспертами в области научной реставрации.

Поскольку конкурс продолжается, содержание предложений пока не разглашается, чтобы никто не мог использовать идеи конкурентов в своих целях; презентации проходили по отдельности. Приём предложений завершится 19 ноября, а уже 11 декабря в Ижевске после очной защиты проектов жюри выберет победителя.

Работы конкурсантов оценивает Жюри под председательством главы Удмуртии Александра Бречалова, в составе коллегии эксперты в сфере архитектуры и проектирования, городского и регионального управления и развития территорий, государственной охраны объектов культурного наследия. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на его официальном сайте.