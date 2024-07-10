В Ижевске из-за земляных работ ограничили движение по улице Ленина перед спуском к плотине

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина в районе спуска к плотине начались земляные работы. Энергетики проводят ремонт теплотрассы. На время работ движение по проезжей части ограничат, сообщили в пресс-службе удмуртского филиала «Т Плюс».

На полосе в сторону плотины поставили ограждения. На месте работает техника и три ремонтные бригады в составе 15 человек. На время ремонта также отключена подача горячей воды в дома и другие объекты на улице Ленина и Красной в центре.