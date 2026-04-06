Ижевск. Удмуртия. С 6 по 17 апреля в Ижевске будет ограничено движение на участке улицы Грибоедова. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Проезжую часть перекроют с 09:00 6 апреля до 20:00 17 апреля на участке от дома № 27 по улице Тимирязева до дома № 25а по улице Серова. Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения при прокладке теплотрассы.

Ответственным за организацию работ назначено ООО «ИжТермо». Подрядчик обязан установить временные дорожные знаки и сигнальные фонарики, обеспечить пути объезда ремонтируемого участка, а после завершения работ полностью восстановить благоустройство и демонтировать технические средства организации дорожного движения.