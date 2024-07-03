На садовом участке в Ижевске обнаружили дореволюционное надгробие

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при разборе части садового домика на территории СПО «Садовод-любитель» владельцы участка нашли дореволюционное надгробие. Памятник использовали в советские годы для укрепления фундамента. На место выехали сотрудники «Сусанина».

Памятник был обнаружен при разборе фундамента. В ходе его извлечения из земли он, к сожалению, был расколот, но в целом сохранил все основные элементы — имя, фамилию и отчество прежнего владельца.

Надгробие принадлежит некоему Фоме Фёдоровичу Семёнову. Его имя написано в характерном дореволюционном стиле. Даты жизни и смерти на сохранившихся фрагментах отсутствуют.

«Сусанин» планирует передать надгробие в один из ижевских музеев. О его судьбе мы сообщим отдельно.

Памятник и могила, предположительно, изначально находились на Троицком кладбище, которое работало в Ижевске с 1810 по 1929 год. В результате некрополь был закрыт. О его ликвидации на «Сусанине» выходил подробный материал.

Впоследствии на территории старинного кладбища разбили сначала парк, а уже в 1960-е годы началась его застройка спортивными и образовательными объектами. В этот период многие сохранившиеся надгробия разбирались горожанами для строительных и хозяйственных нужд.

Так, в начале 2018 года на одном из садовых участков в районе СХВ была обнаружена надгробная плита архитектора Семёна Дудина, автора проектов главного корпуса Ижевского оружейного завода, Арсенала, собора Александра Невского и других значимых объектов в Ижевске и н территории современной Удмуртии первой четверти XIX века.