  • $ 56.6 ↓
  • € 68.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      По надгробной плите первого ижевского архитектора Дудина около 20 лет ездили машины

      09:00, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:00, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      990
      0
      #Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#Дудин\n#архитекторы
      Фото: susanin.news
      990
      0

      Артефакт нашли после пожара на одном из садовых участков в районе СХВ.

      Ижевск. Удмуртия. Порядка 20 лет по надгробной плите первого ижевского архитектора Семена Дудина ездили автомобили. Все это время она служила въездом на одном из садовых участков в районе СХВ в Ижевске.

      В Ижевске обнаружили надгробную плиту первого ижевского архитектора Семена Дудина

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-15.

      Артефакт нашли совершенно случайно после пожара на огороде.

      «К нам обратились сотрудники Спецстроя России. Они после пожара на одном из участков СХВ делали уборку и обнаружили данную плиту. Она была в перевернутом виде, и до этого нельзя было даже догадаться, что эта плита является какой-то ценностью», - рассказал журналистам коммерческий директор ООО «РегионСнаб18» Олег Мохов, который и обратился к специалистам в Нацмузей Удмуртии.

      По его словам, хозяин участка, где наши артефакт, приобрел землю 20 лет назад, и с тех самых пор эта плита лежала там.

      Директор Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда Александр Волков рассказал, что надгробная плита считалась утраченной. По сведениям старожилов, было известно лишь то, что могила Семена Дудина находилась на Троицком кладбище перед южным фасадом нынешнего здания Ледового дворца.

      Отметим, что Троицкое кладбище закрыли в 1929 году. По версии доктора исторических наук, профессора УдГУ Евгения Шумилова, артефакт мог зарасти и пролежать на своем месте до тех пор, пока в 1978 году не началось строительство Ледового дворца. Именно тогда плиту могли найти и вывезти с территории Троицкого кладбища.

      На надгробной плите запечатлен крест и текст, который, по версии профессора, принадлежит близкому другу ижевского архитектора Захарию Лятушевичу: «Здесь положено тело раба Божьего, заводского архитектора осмаго класа и кавалера Семена Емельяновича Дудина скончавшего полезную для Отечества жизнь 1825 года сентября в первый день на 50 году своего рождения».

      Евгений Шумилов отметил, что в подлинности плиты нет никаких сомнений, несмотря на то, что в тексте на надгробии Дудина есть фактическая ошибка: ижевский архитектор умер на 47-м году жизни.

      Сейчас специалисты озабочены поиском партнеров для реставрации ценной находки, которая за годы, проведённые на огороде, подверглась сильной коррозии. На эту работу потребуется около 100 тыс. рублей. И первым партнером, который захотел вложиться в восстановление артефакта, по счастливой случайности стал однофамилец архитектора – бизнесмен Сергей Дудин.

      Надгробие Семена Дудина планируют разместить в виде кенотафа (надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного – прим. ред.) на территории ижевского Арсенала, которая стала своего рода лебединой песней архитектора.

      09:00, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      990
      0
      #Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#Дудин\n#архитекторы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      29204

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      6766
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      5324
      15:00, 09 января, 2018

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      4719
      12:43, 13 января, 2018

      Эпоха Моисеевых: глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство ХК «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам

      4468
      10:30, 09 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      17:18, 10 января, 2018
      1124

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1068
      13:00, 09 января, 2018

      В Москве умер актер Михаил Державин

      1035
      11:42, 10 января, 2018

      Родители военнослужащих пожаловались на массовые заболевания солдат в Санкт-Петербурге

      948
      19:03, 09 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      852
      10:16, 13 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      2406

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      956
      18:43, 10 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      930
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      908
      15:52, 13 января, 2018

      Польша назвала взрыв на борту самолета основной версией крушения Ту-154 Качиньского

      739
      09:30, 11 января, 2018

      Мультимедиа

      В Ижевске обнаружили надгробную плиту первого ижевского архитектора Семена Дудина

      15 января, 2018

      Удмуртия в минуту: битва за место в школе и новые деньги

      15 января, 2018

      Управляющий «КОМОС ГРУПП» о визите вице-премьера правительства России и министра транспорта

      15 января, 2018