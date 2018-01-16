По надгробной плите первого ижевского архитектора Дудина около 20 лет ездили машины

Артефакт нашли после пожара на одном из садовых участков в районе СХВ.

Ижевск. Удмуртия. Порядка 20 лет по надгробной плите первого ижевского архитектора Семена Дудина ездили автомобили. Все это время она служила въездом на одном из садовых участков в районе СХВ в Ижевске.

В Ижевске обнаружили надгробную плиту первого ижевского архитектора Семена Дудина Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-15.

Артефакт нашли совершенно случайно после пожара на огороде.

«К нам обратились сотрудники Спецстроя России. Они после пожара на одном из участков СХВ делали уборку и обнаружили данную плиту. Она была в перевернутом виде, и до этого нельзя было даже догадаться, что эта плита является какой-то ценностью», - рассказал журналистам коммерческий директор ООО «РегионСнаб18» Олег Мохов, который и обратился к специалистам в Нацмузей Удмуртии.

По его словам, хозяин участка, где наши артефакт, приобрел землю 20 лет назад, и с тех самых пор эта плита лежала там.

Директор Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда Александр Волков рассказал, что надгробная плита считалась утраченной. По сведениям старожилов, было известно лишь то, что могила Семена Дудина находилась на Троицком кладбище перед южным фасадом нынешнего здания Ледового дворца.

Отметим, что Троицкое кладбище закрыли в 1929 году. По версии доктора исторических наук, профессора УдГУ Евгения Шумилова, артефакт мог зарасти и пролежать на своем месте до тех пор, пока в 1978 году не началось строительство Ледового дворца. Именно тогда плиту могли найти и вывезти с территории Троицкого кладбища.

На надгробной плите запечатлен крест и текст, который, по версии профессора, принадлежит близкому другу ижевского архитектора Захарию Лятушевичу: «Здесь положено тело раба Божьего, заводского архитектора осмаго класа и кавалера Семена Емельяновича Дудина скончавшего полезную для Отечества жизнь 1825 года сентября в первый день на 50 году своего рождения».

Евгений Шумилов отметил, что в подлинности плиты нет никаких сомнений, несмотря на то, что в тексте на надгробии Дудина есть фактическая ошибка: ижевский архитектор умер на 47-м году жизни.

Сейчас специалисты озабочены поиском партнеров для реставрации ценной находки, которая за годы, проведённые на огороде, подверглась сильной коррозии. На эту работу потребуется около 100 тыс. рублей. И первым партнером, который захотел вложиться в восстановление артефакта, по счастливой случайности стал однофамилец архитектора – бизнесмен Сергей Дудин.

Надгробие Семена Дудина планируют разместить в виде кенотафа (надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного – прим. ред.) на территории ижевского Арсенала, которая стала своего рода лебединой песней архитектора.