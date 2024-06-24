Муфтий Удмуртии прокомментировал трагедии в Севастополе и Дагестане

Ижевск. Удмуртия. Муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин прокомментировал трагедии в Севастополе и Дагестане. Напомним, в Севастополе взорвались кассетные снаряды ВСУ, а в Дагестане произошла атака террористов.

«Две трагедии в один день… Крым. Пляж. Мирные жители, отдыхающие с детьми. И Дагестан. Нападение на прихожан церкви и синагоги. Убийство православного священника и сотрудников правоохранителей», — начал свой пост в соцсетях Фаиз-хазрат.

Он указал, что Дагестан — прекрасное и гостеприимное место в нашей стране. Муфтий Удмуртии признался, что лично знаком со многими духовными деятелями этой республики. Они вместе с общественными организациями своего региона много делают для создания и укрепления межнационального и, главное, межконфессионального мира.

«Террористы же стремятся разрушить именно этот фундамент нашей страны — мир и согласие между народами России. Чтобы брат шёл против брата, а сосед -— на соседа. Враг в один день нанёс удары по детям, храмам, священникам, по мирным людям... Террористы подло бьют по беззащитным — у врага Бога и врага России сегодня одно лицо. Убеждён, что межнациональный мир — это важное достояние России. И террористам, а также их пособникам и заказчикам не удастся достичь своих целей», — написал Фаиз-хазрат.

В заключении он выразил искренние соболезнования родным и близким всех, кто пострадал в терактах: «Пусть Всевышний даст сил и терпения выдержать эту потерю! Скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим!»