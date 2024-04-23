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Поезд Минобороны России посетили больше 10 тысяч жителей и гостей Ижевска

11:53, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Поезд Минобороны России посетили больше 10 тысяч жителей и гостей Ижевска
11:53, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезд\n#посетители
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
123
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Юнармейским отрядам региона присвоили имена уроженцев Удмуртии, которые погибли на СВО.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поезд Минобороны России «Сила в правде» (6+) посетили более 10,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Состав отправился из Москвы 23 февраля. За время своего путешествия до 8 мая он проедет более 34 тыс. км — от Москвы до Владивостока.

22 апреля поезд остановился в столице Удмуртии. Для всех желающих были проведены экскурсии. Посетители увидели новые образцы вооружения, современную форму одежды и экипировки, а также узнали о подвигах военнослужащих Российской армии на СВО.

«Задача нашего поезда — показать жителям России славные страницы побед не только в Великой Отечественной войне, но и рассказать о том, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Решением Министерства обороны России наш эшелон идет через 67 субъектов страны и делает остановку в 75 городах. Мы с большим удовольствием представляем нашу экспозицию из девяти вагонов, где отражена деятельность вооруженных сил армии и флота, и платформу с техникой», — рассказал начальник поезда, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Помимо этого, 22 апреля Вячеслав Сытник вручил медаль Министерства обороны России «За помощь и милосердие» пятерым жителям Удмуртии. Награды получили: член регионального штаба Народного фронта в Удмуртии Михаил Колесников, член Молодежного парламента Удмуртии Артем Четкарев, куратор волонтерского движения Можги «МыВместе» Гузелия Усимова, гендиректор «Поликлиники Семейный доктор» Павел Суржиков и председатель региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Манахов.

Глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что в этот день юнармейским отрядам Удмуртии решили присвоить имена Героев, уроженцев Удмуртии, которые погибли во время проведения СВО.

Юнармейскому отряду Воткинска присвоили имя Максима Соколова. За мужество и профессионализм старший лейтенант посмертно был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. А отряду гимназии №8 Можги решили присвоить имя Героя России, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, уроженца города Александра Ефимова. 

11:53, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезд\n#посетители