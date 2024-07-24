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Алина Загитова получила диплом о высшем образовании

15:15, 24 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Алина Загитова получила диплом о высшем образовании
15:15, 24 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
340
0
#Алина Загитова\n#высшее образование\n#учеба
Фото: t.me/azagitova_official
340
0

Спортсменка защитила диплом по программе «Продюсирование и культурная политика».

Москва. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова получила диплом о высшем образовании: «Я дипломированный специалист», — сообщила Олимпийская чемпионка в своём Телеграм-канале.

С 2020 года Загитова обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на программе «Продюсирование и культурная политика». Ранее спортсменка заявляла, что не хочет останавливаться на достигнутом, будет продолжать обучение в магистратуре. 

 

Подготовила: Дарья Дагаева

15:15, 24 июля, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
340
0
#Алина Загитова\n#высшее образование\n#учеба