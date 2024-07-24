Москва. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова получила диплом о высшем образовании: «Я дипломированный специалист», — сообщила Олимпийская чемпионка в своём Телеграм-канале.

С 2020 года Загитова обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на программе «Продюсирование и культурная политика». Ранее спортсменка заявляла, что не хочет останавливаться на достигнутом, будет продолжать обучение в магистратуре.

Подготовила: Дарья Дагаева