Удмуртия лидирует среди регионов ПФО на биржевых торгах лесоматериалами

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге подвели итоги 2023 года на форуме Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, на которой Удмуртия присутствует с 2018 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

По итогам 2023 года Удмуртия заняла первое место среди регионов ПФО на биржевых торгах лесоматериалами, а также вошла в топ-3 по России. Реализации древесины на бирже занимается подведомственное региональному Минприроды учреждение «Удмуртлес».

Продажи леса за 7 лет работы на бирже выросли более чем в 7 раз. Начав с суммы 98 млн рублей, республика достигла планки в 707 млн рублей. По итогам 2022 года в бюджет республики было направлено налогов на 2,1 млрд рублей.