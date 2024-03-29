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Удмуртия лидирует среди регионов ПФО на биржевых торгах лесоматериалами

09:50, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия лидирует среди регионов ПФО на биржевых торгах лесоматериалами
09:50, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биржа\n#Удмуртлес
Фото: Николаса Каппелло на Unsplash
167
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Удмуртия представлена на крупнейшей товарной бирже страны с 2018 года.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге подвели итоги 2023 года на форуме Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, на которой Удмуртия присутствует с 2018 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

По итогам 2023 года Удмуртия заняла первое место среди регионов ПФО на биржевых торгах лесоматериалами, а также вошла в топ-3 по России. Реализации древесины на бирже занимается подведомственное региональному Минприроды учреждение «Удмуртлес».

Продажи леса за 7 лет работы на бирже выросли более чем в 7 раз. Начав с суммы 98 млн рублей, республика достигла планки в 707 млн рублей. По итогам 2022 года в бюджет республики было направлено налогов на 2,1 млрд рублей.

09:50, 29 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биржа\n#Удмуртлес