За зиму в Удмуртии заготовили более двух тонн семян ели

13:10, 11 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Удмуртлес\n#заготовки
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Они пойдут на восстановление лесов и пополнят фонд семян лесных растений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заготовили более двух тонн семян ели. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Семена извлекли из 122 тонн шишек. Сотрудники «Удмуртлеса» и жители Удмуртии собирали их с середины ноября до конца зимы. Затем сырьё направили в шишкосушилки, их в Удмуртии четыре. 

Выпавшие семена прошли лабораторный анализ, во время которого специалисты определили всхожесть, энергию прорастания, чистоту партии, наличие болезней и вредителей. По результатам анализа был установлен класс качества семян, исходя из этого решалось, можно ли данную партию хранить долго или лучше сразу подготовить её к посеву. 

В результате полученные семена пополнили фонд семян лесных растений и часть из них пойдет на восстановление лесов в текущем году. 

