Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заготовили более двух тонн семян ели. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Семена извлекли из 122 тонн шишек. Сотрудники «Удмуртлеса» и жители Удмуртии собирали их с середины ноября до конца зимы. Затем сырьё направили в шишкосушилки, их в Удмуртии четыре.

Выпавшие семена прошли лабораторный анализ, во время которого специалисты определили всхожесть, энергию прорастания, чистоту партии, наличие болезней и вредителей. По результатам анализа был установлен класс качества семян, исходя из этого решалось, можно ли данную партию хранить долго или лучше сразу подготовить её к посеву.

В результате полученные семена пополнили фонд семян лесных растений и часть из них пойдет на восстановление лесов в текущем году.