В Удмуртии прошли обыски в рамках уголовного дела межрегиональной банды айтишников

Ижевск. Удмуртия. Силовиками пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, участников которой подозревают в хищениях денег с помощью IT-технологий. Задержания также проводились и в Удмуртской Республике. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, участники группы несколько лет размещали в интернете объявления о продаже товаров по ценам ниже рыночных. От покупателей требовалось внесение предоплаты. Злоумышленники полученные деньги похищали, товар при этом не отправлялся.

«В целях конспирации аферисты периодически меняли номера телефонов, а для получения средств использовали электронные кошельки и банковские карты, оформленные на третьих лиц», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент известно о более, чем 60 эпизодах хищений. Общая сумма ущерба превысили 3 млн рублей.

Полицией при поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в Удмуртии, Московской области и Марий Эл. Были изъяты средства связи, компьютеры, банковские карты, документы и другие улики. Двое фигурантов взяты под стражу, ещё двое — под домашним арестом.

Возбуждены дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Ведётся работа по установлению всех эпизодов преступления и соучастников незаконной деятельности.