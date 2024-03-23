Минздрав республики готов оказать психологическую помощь жителям Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии готов оказать психологическую помощь гражданам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Удмуртии действует телефон доверия 8 800 100 09 06, где жители могут получить экстренную психологическую помощь.

«Мы готовы оказать психологическую помощь каждому, кто в этот тяжелый момент нуждается в поддержке. Никто не должен оставаться один на один со своими эмоциями. Помощь доступна, и важно обратиться за поддержкой в случае необходимости», — сообщили в региональном Минздраве.