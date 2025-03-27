Удмуртия. Врач-онколог Марат Верисов поделился тем, какие родинки могут считаться потенциально опасными и в каких случаях стоит обратиться к специалисту. Беседу эксперта с «RuNews24.Ru» приводят «Известия»

Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые приводят к скоплению меланоцитов, производящих меланин. Родинки могут быть врождёнными и приобретёнными, иметь разный цвет и размер.

Как подчёркивает врач, большинство родинок не представляют никакой опасности для человека. Однако некоторые всё же могут перерождаться в злокачественные образования, например, в наиболее опасную меланому.

«Поводом для обращения к врачу могут послужить увеличение размера родинки, особенно быстрое, ее неровные и размытые края, появление новых оттенков или неравномерная пигментация. Также опасность представляет появление язвочек, корок в родинках. Также опасно, если родинка не имеет типичной круглой или овальной формы», – сообщает онколог.

Повышенный риск возникновения меланомы имеют люди с большим количеством родинок – от 50 до 100 штук.

В случае, если вы находитесь в группе риска, врач посоветовал осматривать свои родинки. При обнаружении негативных изменений стоит обратиться к специалисту, чтобы обследовать пятна с помощью дерматоскопа. Также следует избегать «сгорания» на солнце, защищать наиболее уязвимые участки кожи солнцезащитным кремом.