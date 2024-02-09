Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Антитеррористическая защищённость: в Сарапуле все школы перевели на дистант

07:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Антитеррористическая защищённость: в Сарапуле все школы перевели на дистант
07:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1787
0
#Сарапул\n#дистанционное обучение
Фото: ИА "Сусанин"
1787
0

Он продлится 9 и 10 февраля.

Сарапул. Удмуртия.  В Сарапуле все школы перевели на дистант. Об этом сообщила администрация города в соцсетях.

«В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и проверки антитеррористической защищённости образовательных учреждений 9 и 10 февраля школы и учреждения дополнительного образования работают в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Администрация города также обратилась к родителям учеников с просьбой дополнительно провести беседы с детьми о правилах безопасного поведения.

07:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1787
0
#Сарапул\n#дистанционное обучение