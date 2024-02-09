Антитеррористическая защищённость: в Сарапуле все школы перевели на дистант

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле все школы перевели на дистант. Об этом сообщила администрация города в соцсетях.

«В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и проверки антитеррористической защищённости образовательных учреждений 9 и 10 февраля школы и учреждения дополнительного образования работают в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Администрация города также обратилась к родителям учеников с просьбой дополнительно провести беседы с детьми о правилах безопасного поведения.