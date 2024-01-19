Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии оставили под стражей до 26 апреля

Ижевск. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела отношении бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии. Дмитрия Талантова обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Фигурант был оставлен под стражей до 26 апреля 2024 года. Само разбирательство будет продолжено 24 января в 14:00.

Напомним, главу адвокатского сообщества Удмуртии задержали 28 июня 2022 года в Ижевске.