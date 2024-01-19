Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии оставили под стражей до 26 апреля

08:30, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии оставили под стражей до 26 апреля
08:30, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: Фото от юридической фирмы Tingey
482
0

Дмитрий Талантов обвиняется в распространении фейков о российской армии.

Ижевск. Удмуртия. Завьяловский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела отношении бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии. Дмитрия Талантова обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Фигурант был оставлен под стражей до 26 апреля 2024 года. Само разбирательство будет продолжено 24 января в 14:00.

Напомним, главу адвокатского сообщества Удмуртии задержали 28 июня 2022 года в Ижевске

08:30, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд