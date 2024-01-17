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В 2023 году более 1500 водителей Ижевска привлекли к ответственности за нарушение правил парковки

11:15, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2023 году более 1500 водителей Ижевска привлекли к ответственности за нарушение правил парковки
11:15, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
0
#незаконные парковки\n#Ижевск\n#эвакуаторы
Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по Ижевску
145
0

С начала 2024 года таких водителей уже 25.

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год в Ижевске привлекли к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки 1541 водителя. За текущий год таких автолюбителей уже 25. Об этом сообщает Отдел ГИБДД Управления МВД России по Ижевску.

Сотрудники ежедневно проводят мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с парковкой в неположенном месте. Такие нарушения мешают работе служб экстренной помощи, мешают расчистке снега и проезду других участников движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за несоблюдение правил ПДД, предписанных знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена», а также 8.24 «Работает эвакуатор» предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 12.16 КоАП России («Остановка либо стоянка в местах, где это запрещено») с возможной эвакуацией транспорта.

11:15, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
0
#незаконные парковки\n#Ижевск\n#эвакуаторы