В 2023 году более 1500 водителей Ижевска привлекли к ответственности за нарушение правил парковки

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год в Ижевске привлекли к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки 1541 водителя. За текущий год таких автолюбителей уже 25. Об этом сообщает Отдел ГИБДД Управления МВД России по Ижевску.

Сотрудники ежедневно проводят мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с парковкой в неположенном месте. Такие нарушения мешают работе служб экстренной помощи, мешают расчистке снега и проезду других участников движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за несоблюдение правил ПДД, предписанных знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена», а также 8.24 «Работает эвакуатор» предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 12.16 КоАП России («Остановка либо стоянка в местах, где это запрещено») с возможной эвакуацией транспорта.