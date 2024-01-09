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В ночь на 10 января в Удмуртии ожидается мороз до -31 градуса

12:48, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ночь на 10 января в Удмуртии ожидается мороз до -31 градуса
12:48, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
782
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
782
0

Холода сохранятся как минимум до конца текущей недели.

Ижевск. Удмуртия. Пост-праздничная неделя в Удмуртии обещает быть морозной и снежной. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского гидрометцентра.

В ночь на 10 января в Удмуртии похолодает до -26…-31 градуса. Днём в среду существенных осадков не ожидается. Столбики термометра покажут -22…-27 градусов. На большей части республики установится солнечная погода.

В ночь на 11 января ожидается до -24…-29 градусов. Днём пройдёт умеренный снег на всей территории республики. Столбики термометра поднимутся до -17…-22 градусов.

12 января снег усилится. В отдельных районах ожидаются осадки высокой интенсивности. Днём снег ослабнет. Температура воздуха будет в пределах -15…-20 градусов.

Предварительно, в выходные существенных снегопадов не ожидается. В субботу возможен мороз.

12:48, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
782
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода