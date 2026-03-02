Игра. Удмуртия. В деревне Бачкеево Игринского района начал работу новый объект гастротуризма — «Резиденция пельменя». Проект реализован при поддержке гранта по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Автором проекта выступила Светлана Коровина, которая со своей семьёй занимается производством полуфабрикатов под брендом «Демьян». Посетителям предлагают пельмени с 15 видами начинки: от классических мясных до авторских (с гречкой и печенью, грибами, квашеной капустой). Также представлен десертный вариант — с творогом и вишней.

В 2024 году предприниматели получили грант «Агротуризм» от Минсельхоза России. На эти средства построены два модульных дома — для кухни и для проведения мастер-классов и дегустаций.

Объект начал работу в тестовом режиме в декабре 2025 года. За новогодние праздники его посетили более 500 человек. Туроператоры Удмуртии включают резиденцию в маршруты для организованных групп.

В планах на будущее обустроить детскую площадку и построить гостевые домики.



