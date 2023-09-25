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Итоги дня: ввод новых вице-премьеров в правительство Удмуртии и первая «вафельная» разметка в Ижевске

18:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: ввод новых вице-премьеров в правительство Удмуртии и первая «вафельная» разметка в Ижевске
18:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
24
0

А также рост заболеваемости ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 25 сентября.

Новые кадры

В правительстве Удмуртии появятся два новых вице-премьера. На эти посты выдвинуты кандидатуры министра цифрового развития республики Тимура Меджитова и председателя комитета по делам архивов Натальи Тойкиной. 

Нехватка транспорта

Для устранения нехватки автобусов с 1 октября на городские автобусные маршруты Ижевска перебросят машины с закрывающихся дачных направлений

Обеспечение топливом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что предварительно договорился о бронировании нужных республике объёмов дизельного топлива. 

Заболеваемость растёт

В Удмуртии за минувшую неделю, по сравнению с семи днями с 11 по 17 сентября, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 46%. С 18 по 24 сентября число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе составило 17 268 человек.

Первая «вафельница»

В Ижевске появилась первая «вафельная» разметка, ограничивающая время пребывания автомобиля на перекрёстке. Нанесли её на пересечении улиц Кирова и Коммунаров. 

Карантин

В Удмуртии частично на карантин по ОРВИ ушли 24 группы в детских садах и 164 класса. Полностью закрылись пять школ в Глазове, одна школа в Сарапуле, начальная и средняя школы в селе Сигаево Сарапульского района, школа в Каракулино и детсад в Ярском районе. 


 

18:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня