Итоги дня: ввод новых вице-премьеров в правительство Удмуртии и первая «вафельная» разметка в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости понедельника, 25 сентября.

Новые кадры

В правительстве Удмуртии появятся два новых вице-премьера. На эти посты выдвинуты кандидатуры министра цифрового развития республики Тимура Меджитова и председателя комитета по делам архивов Натальи Тойкиной.

Нехватка транспорта

Для устранения нехватки автобусов с 1 октября на городские автобусные маршруты Ижевска перебросят машины с закрывающихся дачных направлений.

Обеспечение топливом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что предварительно договорился о бронировании нужных республике объёмов дизельного топлива.

Заболеваемость растёт

В Удмуртии за минувшую неделю, по сравнению с семи днями с 11 по 17 сентября, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 46%. С 18 по 24 сентября число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе составило 17 268 человек.

Первая «вафельница»

В Ижевске появилась первая «вафельная» разметка, ограничивающая время пребывания автомобиля на перекрёстке. Нанесли её на пересечении улиц Кирова и Коммунаров.

Карантин

В Удмуртии частично на карантин по ОРВИ ушли 24 группы в детских садах и 164 класса. Полностью закрылись пять школ в Глазове, одна школа в Сарапуле, начальная и средняя школы в селе Сигаево Сарапульского района, школа в Каракулино и детсад в Ярском районе.



