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Смертность в Удмуртии снизилась к доковидному уровню 

10:30, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Смертность в Удмуртии снизилась к доковидному уровню 
10:30, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#смертность
Фото: ИА «Сусанин»
92
0

Также фиксируется рекордно низкая младенческая смертность. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отмечается снижение уровня смертности. Об итогах отрасли здравоохранения отчиталась куратор области от регионального правительства вице-премьер Эльвира Пинчук. 

По приведённый вице-премьером данным, смирность в Удмуртии составляет 12,1 на 1 тысячу населения. Кроме того, показатели младенческой смертности являются рекордно низкими — 2,5 промилле. 

Напомним, ранее сообщалось об увеличении средней продолжительности жизни в республике

10:30, 21 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#смертность