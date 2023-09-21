Смертность в Удмуртии снизилась к доковидному уровню 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отмечается снижение уровня смертности. Об итогах отрасли здравоохранения отчиталась куратор области от регионального правительства вице-премьер Эльвира Пинчук.

По приведённый вице-премьером данным, смирность в Удмуртии составляет 12,1 на 1 тысячу населения. Кроме того, показатели младенческой смертности являются рекордно низкими — 2,5 промилле.

Напомним, ранее сообщалось об увеличении средней продолжительности жизни в республике.