В Удмуртии пройдут аукционы на право разведки и добычи нефти на двух месторождениях

Ижевск. Удмуртия. 30 июня Приволжскнедра выставят на аукцион право разведки и добычи нефти на участках Мишкинский-2 и Южно-Костоватовский в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Заявки принимаются до 14 июня. Мишкинский-2 занимает площадь 282,9 кв м. По данным на начало 2021 года, в его недрах хранятся запасы нефти категории А в объеме 0,912 млн тонн, В1 — 5,597 млн тонн, В2 — 1,491 млн тонн.

За 20-летнюю лицензию по разведке и добыче разовый платёж составляет 522,089 млн рублей.

На Южно-Костоватовском участке углеводороды категории D в перспективе имеются в количестве 195 тыс. тонн. Начальная цена лицензии составляет 682,1 тыс. рублей.