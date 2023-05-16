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В Удмуртии пройдут аукционы на право разведки и добычи нефти на двух месторождениях

15:55, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии пройдут аукционы на право разведки и добычи нефти на двух месторождениях
15:55, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торги\n#нефть
Фото: unsplash.com
44
0

Стартовый размер разового платежа составляет 522,089 млн рублей. 

Ижевск. Удмуртия. 30 июня Приволжскнедра выставят на аукцион право разведки и добычи нефти на участках Мишкинский-2 и Южно-Костоватовский в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Заявки принимаются до 14 июня. Мишкинский-2 занимает площадь 282,9 кв м. По данным на начало 2021 года, в его недрах хранятся запасы нефти категории А в объеме 0,912 млн тонн, В1 — 5,597 млн тонн, В2 — 1,491 млн тонн. 

За 20-летнюю лицензию по разведке и добыче разовый платёж составляет 522,089 млн рублей.

На Южно-Костоватовском участке углеводороды категории D в перспективе имеются в количестве 195 тыс. тонн. Начальная цена лицензии составляет 682,1 тыс. рублей.

15:55, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торги\n#нефть