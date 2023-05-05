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На 24 предприятиях Удмуртии появились обученные инструкторы по бережливому производству

13:45, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На 24 предприятиях Удмуртии появились обученные инструкторы по бережливому производству
13:45, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
350
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприятия\n#производство
Фото: unsplash.com (
350
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Действует специальная программа обучения будущих инструкторов.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия Удмуртии, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», могут обучить своих сотрудников на инструкторов по бережливому производству. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Воспользовались такой возможностью уже 24 предприятия республики. Обучение инструментам бережного производства прошли уже 52 человека, ещё 9 начнут постигать новые навыки с 10 мая.

Обучение идет раз в две недели и длится около двух месяцев. Работники овладевают тренерскими навыками, методикой подготовки тренингов по бережливому производству: «Семь видов потерь», «Картирование на производстве», «Реализация проекта по улучшению», «Производственный анализ», «Система 5С на производстве», «Методика решения проблем».

Новоиспечённые инструкторы получают все необходимые методические материалы для проведения обучения работников предприятий, им оказывается поддержка наставников и появляется возможность обмениваться опытом с другими предприятиями. Для участников обучения проводятся слёты, а также ежегодная «Школа тренеров ФЦК» для совершенствования навыков.

«Если Вы – работник предприятия-участника национального проекта «Производительность труда», у вас есть желание развиваться и делиться знаниями с другими, обратитесь к руководителю проектного офиса на своем предприятии, и он поможет вам составить заявку и пройти отборочный тур. Предприятия получают собственный ресурс, более компетентных сотрудников, снижение потерь и рост производительности.», — сообщили в правительстве.

Напомним, Удмуртия в 2022 году вошла в число регионов-лидеров по производительности труда.

13:45, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
350
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприятия\n#производство