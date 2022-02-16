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Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по производительности труда

12:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по производительности труда
12:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
82
0
#Удмуртия\n#промышленность
Фото: unsplash.com
82
0

Список состоит из 49 субъектов России.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 6-7 место в рейтинге регионов по производительности труда. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Российской Федерации.

Рейтинг состоит из 49 регионов и разделён на три части: регионы-лидеры, средняя группа и отстающие субъекты. Список составлялся на основе использования регионами программ нацпроектов, ещё одним параметром выступило количество предприятий, повысивших производительность не менее чем на 5%. Целью рейтинга является выявление образцовых регионов. Также он призван напомнить о мерах поддержки нацпроекта, чтобы другие субъекты страны могли выйти в лидеры.

Удмуртия вошла в группу регионов-лидеров — производительность труда выросла больше, чем в среднем по стране. В этот же список также вошли два соседних региона: Башкортостан (3 место) и Татарстан (4 место). Возглавил рейтинг Краснодарский край, 2 место заняла Ростовская область.

Также в Минэкономики сообщили, что лидер рейтинга сможет принять у себя форум «Производительность 360» — большую площадку для обмена опытом в сфере бережливого производства.

12:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
82
0
#Удмуртия\n#промышленность