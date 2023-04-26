Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Жителя Вавожа осудили за систематическое избиение сына молотком и кочергой 

17:30, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Вавожа осудили за систематическое избиение сына молотком и кочергой 
17:30, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#истязание\n#суд
Фото: unsplash.com
19
0

Мужчина получил реальный срок. 

Вавож. Удмуртия. В Вавоже вынесли приговор 33-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что с мая по ноябрь прошлого года мужчина избивал 12-летнего сына по самым малозначимым поводам. При этом часто дело доходило до нанесения ударов молотком и кочергой. Также обвиняемый применял иное насилие, нанося ребёнку физические и психические страдания. 

В ноябре 2022 года истязателя задержали и поместили под стражу. Суд приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. 

17:30, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
19
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#истязание\n#суд