Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Житель Сарапула пытался пронести в отдел судебных приставов подозрительное вещество

12:31, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Сарапула пытался пронести в отдел судебных приставов подозрительное вещество
12:31, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приставы
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
256
0

Пакетик с веществом зелёного цвета мужчина носил в пачке сигарет.

Сарапул. Удмуртия. Судебный пристав предотвратил пронос мужчиной в отделение растительного вещества зелёного цвета. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина, 1974 года рождения, пришёл в отдел судебных приставов по Сарапулу для получения информации о своих долгах. В ходе осмотра при нём был обнаружен прозрачный пакетик с растительным веществом, похожим на курительную смесь.

Пристав задержал мужчину и передал его сотрудникам полиции. Вещество отправлено на экспертизу.

12:31, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приставы