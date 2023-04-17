Житель Сарапула пытался пронести в отдел судебных приставов подозрительное вещество

Пакетик с веществом зелёного цвета мужчина носил в пачке сигарет.
Сарапул. Удмуртия. Судебный пристав предотвратил пронос мужчиной в отделение растительного вещества зелёного цвета. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Мужчина, 1974 года рождения, пришёл в отдел судебных приставов по Сарапулу для получения информации о своих долгах. В ходе осмотра при нём был обнаружен прозрачный пакетик с растительным веществом, похожим на курительную смесь.
Пристав задержал мужчину и передал его сотрудникам полиции. Вещество отправлено на экспертизу.