Скрываясь от кредиторов, жительница Удмуртии 19 раз успела сменить имя

Ижевск. Удмуртия. Почти 20 раз пришлось менять личность жительнице Удмуртии, которая не хотела возвращать долги. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по республике.

История началась с того, что судебный пристав-исполнитель установил место нахождения одной женщины, задолжавшей порядка 10 млн рублей. Должница так не хотела выполнять свои обязательства, что сменила фамилию, имя и отчество. В Завьяловском районе пытаются взыскать с гражданки задолженности в 3 млн рублей.

В рамках производства пристав направил запросы во все регистрирующие органы, по всем поступил ответ — сведений нет. По адресу регистрации должница не проживала. В результате в рамках исполнительного производства завели розыскное дело.

В результате выяснилось, что эта женщина является должником ещё по 50 исполнительным производствам сразу в нескольких отделах судебных приставов Ижевска. Но её персональные данные практически в каждом исполнительном производстве отличались друг от друга. Изобретательная аферистка с 2010 года неоднократно меняла паспортные данные: 19 раз в связи со сменой фамилии, имени и отчества, 40 раз в связи с утратой или порчей паспорта.

Установив новые личные данные должницы, судебный пристав-исполнитель обнаружил её место нахождения. Гражданку доставили в отделение судебных приставов, где у неё взяли объяснения и предупредили об уголовной ответственности.