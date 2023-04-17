Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за некачественную очистку улиц

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подверглись критике со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова, который указал на недостатки в очистке города от скопившейся за зиму грязи. Глава региона прокомментировал ситуацию с чистотой в Ижевске на аппаратном совещании 17 апреля.

В минувшее воскресенье Бречалов вместе с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым прогулялся по городу.

«Некоторые общественные пространства, улицы и тротуара находятся в ужасающем состоянии. Где-то чисто, а где-то на полметра от бордюра грязь, пыль. Прошу обратить внимание глав городов и районов на работу с подрядчиками. Про дворы не говорю, там вопрос взаимодействия жителей и управляющих компаний», — сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Напомним, в Ижевске 22 апреля пройдёт третья генеральная уборка общественных пространств в рамках месячника по благоустройству города.