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Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за некачественную очистку улиц

11:34, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за некачественную очистку улиц
11:34, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
278
0

В воскресенье Бречалов вместе с главой Ижевска прогулялся по городу.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подверглись критике со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова, который указал на недостатки в очистке города от скопившейся за зиму грязи. Глава региона прокомментировал ситуацию с чистотой в Ижевске на аппаратном совещании 17 апреля.

В минувшее воскресенье Бречалов вместе с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым прогулялся по городу.

«Некоторые общественные пространства, улицы и тротуара находятся в ужасающем состоянии. Где-то чисто, а где-то на полметра от бордюра грязь, пыль. Прошу обратить внимание глав городов и районов на работу с подрядчиками. Про дворы не говорю, там вопрос взаимодействия жителей и управляющих компаний», — сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Напомним, в Ижевске 22 апреля пройдёт третья генеральная уборка общественных пространств в рамках месячника по благоустройству города. 

11:34, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник