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«Березовая Роща», «Южный парк» и «Аллея счастья»: где в Ижевске можно присоединиться к субботнику

12:06, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
«Березовая Роща», «Южный парк» и «Аллея счастья»: где в Ижевске можно присоединиться к субботнику
12:06, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#ижевчане
Фото: elements.envato.com (erika8213)
54
0

Перчатки и мешки для мусора горожанам выдадут районные администрации.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут присоединиться к общегородским субботникам. Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что с 3 апреля в столице Удмуртии стартовал месячник по благоустройству города. Генеральная уборка общественных территорий Ижевска запланирована на 14, 15 и 22 апреля.

В пятницу, 14 апреля, в 15:00 горожане могут помочь очистить от мусора «Аллею счастья» — сквер около Республиканского центра общественного здоровья. В этот же день в 16:00 уборка начнется на общественной территории в районе школы №57 между домами №66 и №72 по улице Карла Либкнехта

На 15 апреля в 09:00 запланирован субботник в парке «Березовая Роща». А через час, в 10:00, горожане начнут очищать территорию в районе Дворца детского и юношеского творчества.

Еще два общегородских субботника пройдут 22 апреля. В 09:00 мероприятие стартует в лесопарковой зоне по улице Ворошилова, а в 11:00 — на территории «Южного парка» в Ленинском районе.

Районные администрации обеспечат участников перчатками и мешками для мусора. 

12:06, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#ижевчане