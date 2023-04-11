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Прогноз на паводок 2023 года в Удмуртии не оправдался

11:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прогноз на паводок 2023 года в Удмуртии не оправдался
11:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#половодье
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
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Половодье началось 25 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены предварительные итоги проходящего паводка, начавшегося 25 апреля. Синоптики рассчитывали, что пик половодья придётся на 10-12 апреля, однако эти прогнозы не оправдались. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

В первой декаде апреля был зафиксирован наибольший подъём уровня воды в реках Удмуртии, но выхода из берегов нигде не произошло. Ситуацию удержал в рамках стабильно тёплая погода и отсутствие значительного количества осадков. 

«Спрогнозированный пик паводка в текущем году не оправдался. В первой декаде апреля начал значительно уменьшаться приток воды в крупнейших водохранилищах Удмуртии. Сбросные расходы гидроузлов в период наибольшего притока воды были ниже, чем за последние несколько лет», — написал Удалов. 

Паводок весны 2023 года проходит без происшествий, связанных с пропуском вод через плотины. 

 

11:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#половодье