Прогноз на паводок 2023 года в Удмуртии не оправдался

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены предварительные итоги проходящего паводка, начавшегося 25 апреля. Синоптики рассчитывали, что пик половодья придётся на 10-12 апреля, однако эти прогнозы не оправдались. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

В первой декаде апреля был зафиксирован наибольший подъём уровня воды в реках Удмуртии, но выхода из берегов нигде не произошло. Ситуацию удержал в рамках стабильно тёплая погода и отсутствие значительного количества осадков.

«Спрогнозированный пик паводка в текущем году не оправдался. В первой декаде апреля начал значительно уменьшаться приток воды в крупнейших водохранилищах Удмуртии. Сбросные расходы гидроузлов в период наибольшего притока воды были ниже, чем за последние несколько лет», — написал Удалов.

Паводок весны 2023 года проходит без происшествий, связанных с пропуском вод через плотины.