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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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2 млн рублей выделили в Ижевске на безопасный пропуск талых вод

13:50, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2 млн рублей выделили в Ижевске на безопасный пропуск талых вод
13:50, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#половодье
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ниже плотины планируется установка насосных станций. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовятся к безопасному пропуску талых вод в нижнем бьефе гидроузла городского пруда. Ранее был объявлен конкурс по поиску подрядчика, однако он окончился неудачей — не нашлось желающих браться за работу. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

На конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому он признан несостоявшимся и пройдёт во второй раз. Начальная цена контракта составляла 2 млн рублей. В рамках контракта подрядчику предстояло организовать работу насосных станций на реке ниже плотины для откачивания излишков воды, а также очищать решётки от мусора.

Напомним, уровень воды в Ижевском пруду начали понижать уже в середине февраля.

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13:50, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#половодье