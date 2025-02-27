Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовятся к безопасному пропуску талых вод в нижнем бьефе гидроузла городского пруда. Ранее был объявлен конкурс по поиску подрядчика, однако он окончился неудачей — не нашлось желающих браться за работу. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому он признан несостоявшимся и пройдёт во второй раз. Начальная цена контракта составляла 2 млн рублей. В рамках контракта подрядчику предстояло организовать работу насосных станций на реке ниже плотины для откачивания излишков воды, а также очищать решётки от мусора.

Напомним, уровень воды в Ижевском пруду начали понижать уже в середине февраля.