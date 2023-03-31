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В Удмуртии двухлетний ребенок погиб от ожогов из-за не оказанной вовремя помощи

08:30, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии двухлетний ребенок погиб от ожогов из-за не оказанной вовремя помощи
08:30, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
346
0
#Игра\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#дети\n#ожоги\n#помощь
Фото: elements.envato.com (joaquincorbalan)
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Многодетную мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Игра. Удмуртия. Многодетную мать из Удмуртии обвиняют в причинении смерти своему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

37-летняя жительница Игринского района более двух дней не помогала своему двухлетнему ребенку, который обжегся горячей жидкостью. Малыш получил термические ожоги 1-3 степени лица, спины, а также верхних и нижних конечностей. У ребенка пострадало около 20% поверхности тела.

По версии следствия, из-за небрежности матери малыш скончался дома от ожогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Дело направлено в Игринский районный суд. Женщину могут лишить свободы на срок до 2 лет.

08:30, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
346
0
#Игра\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#дети\n#ожоги\n#помощь