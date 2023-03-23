В Удмуртии создали ВК-сообщество по борьбе с фейками «Обнаружена ЕРЕСЬ»

Ижевск. Удмуртия. 63% пользователей интернета в Удмуртии каждую неделю встречаются с фейковой информацией, следует из социологического исследования, проведённого Центром управления регионом Удмуртской Республики.

Для опровержения фейков в удмуртском интернет-пространстве создано сообщество «Обнаружена ЕРЕСЬ» в соцсети «ВКонтакте» и в Телеграме. В ходе работы платформой установлено, что самыми массовыми фейками, распространяемыми в Удмуртии, являются сообщения об обнаружении взрывчатки, объявлении воздушной тревоги и сокращении штата в детском инфекционном отделении Глазовской межрайонной больницы.