В Ижевске открыли отреставрированный бюст Зои Космодемьянской у лицея №25

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отреставрировали бюст Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Открытие обновлённого памятника состоялось 13 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Реставрацией памятника занималась группа энтузиастов: художник Рустам Булатов, инженер Иван Морозов, предприниматели Андрей Мерзляков и Михаил Победов, а также другие попечители.

25 мая 2022 года бюст Зои Космодемьянской у лицея №25 был снят и увезён для реставрационных работ. 8 сентября обновлённый памятник вернулся на место. Открытие состоялось 13 сентября, в день рождения Зои Космодемьянской. В этот день ей бы исполнилось 99 лет.

«В 2023 году будет 100 лет героя. К этой дате мы завершим вторую часть работ и приведём в порядок территорию, на которой установлен памятник», — написал Рустам Булатов.

Памятник у лицея №25 был открыт в 1962 году на средства школьников и комсомольцев завода «Ижмаш».

Зоя Космодемьянская в ноябре 1941 года была заброшена в составе диверсионного отряда в прифронтовую зону, в тыл немецко-фашистских захватчиков. 28 ноября девушка попала в плен и после пыток была повешена в деревне Петрищево. 16 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР удостоил Космодемьянскую звания Героя Советского Союза посмертно, за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков».

Зоя Космодемьянская была первой женщиной, которую в ходе Великой Отечественной войны наградили золотой звездой и присвоили звание Героя Советского Союза.