Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 августа 2026 года будет отмечаться Международный день картофеля. Инициаторами выступили сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН, передаёт «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на директора организации Михаила Альеса.

6 сентября прошло награждение авторов названий новых сортов удмуртского картофеля. На этом мероприятии директор центра Михаил Альес сообщил о планах на проведение праздника.

«Мы пригласим наших белорусских друзей и хотим на следующий год 26 августа уже провести некие интересные мероприятия, связанные именно с картофелем», — сказал он.

Он рассказал, что 26 августа 17170 года «Труды Императорского Вольного экономического общества» вышла первая в России статья «Примечания о картофеле», полностью посвящённая всенародно любимому овощу. Автором статьи был ботаник Андрей Болотов. С тех пор эта дата считается неофициальным Днём картофеля.

«Мы хотели бы, чтобы прижился этот праздник, может быть, даже как международный», — отметил Альес.