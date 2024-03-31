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Жители Ижевска стали гораздо меньше высаживать картофель на дачных участках

16:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Ижевска стали гораздо меньше высаживать картофель на дачных участках
16:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
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#Ижевск\n#картофель
Фото: unsplash.com (Lars Blankers)
66
0

Большинство предпочитают питаться корнеплодами, купленными в магазине.

Ижевск. Удмуртия. Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Ижевск. Такие данные опубликовала пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе которого приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие дачу, огород или частный дом.

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.

«Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», — комментируют своё решение респонденты.

52% опрошенных не планируют заниматься выращиванием картофеля: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?»

Отметим, что в целом по стране, сравнивая с 2022 годом, россияне стали чаще отказываться от посадки картофеля на своей земле: два года назад 61% сажал картошку, сейчас — только 39%.

16:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Ижевск\n#картофель