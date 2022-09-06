Александр Брод: подготовка к выборам в Удмуртии проходит в штатном режиме

Ижевск. Удмуртия. Подготовка к предстоящим выборам в Удмуртии идет в штатном режиме. Представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Брод дал позитивную оценку работе структур, ответственных за организацию предстоящих выборов депутатов Госсовета и главы республики.

Член СПЧ и председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод выступил на открытии ситуационного центра корпуса общественных наблюдателей Удмуртии, которое состоялось в Ижевске 5 сентября. Российский правозащитник отметил высокую готовность к предстоящим выборам в республике, предварительно побывав в ряде территориальных и участковых избирательных комиссиях в городах и районах Удмуртии.

«Для членов территориальных и участковых избирательных комиссий проведены необходимые учебные мероприятия. Второй момент — это соблюдение мер санитарной безопасности на участках для голосования. Все необходимые средства защиты — санитайзеры, маски и прочее — уже завезены. Будет обеспечена и общественная безопасность. В местах голосования будут работать сотрудники правоохранительных органов, установлены металлодетекторы», — сообщил Александр Брод.

Важным фактором в обеспечении прозрачности и легитимности предстоящих выборов омбудсмен назвал участие в них большого числа общественных наблюдателей.

«В республике сформирован корпус общественных наблюдателей, обучение прошли более 4,5 тыс. человек. Это серьезная гражданская сила, которая будет обеспечивать прозрачность, демократичность и доступность избирательных процедур, создавать благоприятную обстановку на участках. Эта мера также будет дисциплинировать членов избирательных комиссий. Думаю, что граждане уже поверили в действенность корпуса общественного наблюдения, зная, что их голоса на предстоящих выборах будут учтены должным образом», — прокомментировал Александр Брод.