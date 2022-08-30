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Итоги дня: новый начальник управления благоустройства Ижевска и женский алкоголизм в Удмуртии

18:08, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: новый начальник управления благоустройства Ижевска и женский алкоголизм в Удмуртии
18:08, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
537
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: ИА «Сусанин»
537
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Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 30 августа, в Удмуртии зарегистрировано 790 новых случаев ковида.

Лучший результат

Легкоатлетка из Можги Эльвира Чепарева показала лучший в мировом сезоне результат в спортивной ходьбе на 20 км, превзойдя собственный январский успех.

Высокие технологии в музее

В воткинском Музее истории и культуры появился новый голографический комплекс. В ближайшее время московские специалисты установят голографический комплекс над макетом Воткинского казенного завода.

Новый главный по благоустройству

Новым начальником управления благоустройства Ижевска назначен Евгений Бунтов. Ранее он занимал пост заместителя начальника управления. Также Евгений Бунтов известен как рок-музыкант.

Женский алкоголизм

В Удмуртии по данным на начало июля 2022 года, на диспансерном наблюдении состоит 16 602 больных алкоголизмом пациентов. 26% из них женщины.

Перенос мечети

В музей-заповедник «Лудорвай» перевезли деревянную мечеть из деревни Падера Балезинского района. Открытие запланировано на 3 сентября.

18:08, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
537
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги