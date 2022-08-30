В ковид-центры Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 22 человека

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 4 767 тестов на коронавирус, 790 из которых оказались положительными, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Среди заразившихся 125 детей до 14 лет и 134 пенсионера. На амбулаторном лечении в настоящий момент находится 3 781 человек. 730 пациентов поправились и были выписаны. Летальных случаев не зарегистрировано.

208 лечащихся в ковид-стационарах пребывают в состоянии средней тяжести, 12 — в тяжёлом, двое из них на ИВЛ.