В Ижевске назначен новый начальник управления благоустройства

Ижевск. Удмуртия. Новым начальником управления благоустройства Ижевска назначен Евгений Бунтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее Бунтов работал заместителем начальника управления. В 2006 году он получил высшее образование в УдГУ по специальности «юриспруденция». После завершения учёбы в вузе занимал должности в органах местного самоуправления, на государственной службе и в подведомственных учреждениях. Сфера деятельности была связана с благоустройством и городских хозяйством.

Напомним, договор с предыдущим начальником управления Денисом Бутылкиным был прекращён 29 августа.