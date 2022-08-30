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В Ижевске назначен новый начальник управления благоустройства

12:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске назначен новый начальник управления благоустройства
12:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
159
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
159
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На пост утверждена кандидатура Евгения Бунтова.

Ижевск. Удмуртия. Новым начальником управления благоустройства Ижевска назначен Евгений Бунтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее Бунтов работал заместителем начальника управления. В 2006 году он получил высшее образование в УдГУ по специальности «юриспруденция». После завершения учёбы в вузе занимал должности в органах местного самоуправления, на государственной службе и в подведомственных учреждениях. Сфера деятельности была связана с благоустройством и городских хозяйством.

Напомним, договор с предыдущим начальником управления Денисом Бутылкиным был прекращён 29 августа.

12:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда