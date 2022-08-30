Более 4000 женщин в Удмуртии больны алкоголизмом

Ижевск. Удмуртия. Более четверти больных алкоголизмом жителей Удмуртии — женщины. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник, 30 августа.

Всего в республике, по данным на начало июля 2022 года, на диспансерном наблюдении состоит 16 602 больных алкоголизмом пациентов. 26% из них женщины. Диагноз «алкоголизм» поставлен 4 324 жительницам республики. По сравнению с первым полугодием 2021 года число женщин с диагнозом «алкоголизм» снизилось на 1,2%. Больше всего больных алкоголизмом женщин проживает в Ижевске (1 998 человек). В Воткинск зарегистрировано 273 пациентки, в Можге — 194, в Сарапуле — 189, в Глазове — 186.

Как отмечают врачи-наркологи, женский алкоголизм в последнее время значительно помолодел: согласно статистике, 70% женщин начинают употреблять спиртное до 18 лет. Дозы потребления алкогольных напитков увеличиваются к 30-45 годам. Чаще всего женская алкогольная зависимость начинается в этом периоде по причине душевных переживаний и страданий. Привыкание и полноценная зависимость от спиртного у женщин развиваются намного быстрее, чем у мужчин. А вылечить представительниц прекрасного пола сложнее.

«Женский алкоголизм развивается иначе, чем мужской. Мужчины обычно выпивают в компании. Женщины чаще всего привязываются к алкоголю вместе с мужем, редко — с подругами. К тому же женщины чаще пьют скрыто, в одиночку. Женщина втягивается в алкогольную зависимость на эмоционально-психологической основе. Попадая в организм, алкоголь влияет на нейромедиаторную систему, что способствует появлению чувства расслабленности, успокоению, эйфории. Именно этот эффект в большинстве случаев привлекает женщин в алкоголе — возможность расслабиться, отвлечься от проблем», — сказала заведующая амбулаторным реабилитационным отделением Республиканского наркологического диспансера Светлана Блинова.

Сами женщины чаще всего не признают, что зависимы от алкоголя. Есть ряд признаков, которые должны насторожить её или её близких:

- ежедневная (или чуть реже) потребность в снятии стресса с помощью алкоголя — обычно пива или вина. Чем чаще женщина выпивает, тем быстрее развивается толерантность к малым дозам алкоголя, снижается выраженность антидепрессивного действия. Это ведет к повышению дозы алкоголя;

- попытки женщины скрыть свою тягу (патологическое влечение) к алкоголю;

- отсутствие критического отношения к своему поведению в период опьянения;

- оправдания и попытки найти причину употребления спиртного.

Существует ряд особенностей женского алкоголизма, при которых больную следует отвести к врачу и немедленно решать проблему. Вся ответственность ложится на близких женщины. При первых признаках женского алкоголизма следует немедленно начать лечение и оказать психологическую поддержку.

Среди симптомов женского алкоголизма можно выделить следующие:

- желание выпить без особого повода и неважно, какой алкоголь;

- отрицание и непринятие женщиной факта злоупотребления спиртным, резкая реакция на замечания;

- дозы алкогольных напитков со временем повышаются, женщина пьянеет более медленно;

- мелкая дрожь рук, лицо становится более припухлым, мешки под глазами;

- апатия, потеря интереса ко всему окружающему и близким людям. Замкнутость и общение с активно пьющими людьми;

- грубость, резкое поведение, жестокость по отношению к близким и родным людям, особенно к детям;

- снижение интеллектуальных способностей;

- больной реже появляется на работе, может выносить вещи из дома, чтобы купить спиртное, пренебрегает семьей;

- распитие алкогольных напитков в одиночестве.